Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. За його словами, саме за перший місяць руху можна досягнути максимальної кількості пройдених кілометрів та розбитих ворогів.

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"Так званий "золотий місяць", протягом якого можна рухатися не зупиняючись, підтягуючи резерви, розвертаючись, стримуючи фланги", – заявив Світан.

Далі вже – позиційна війна.

От рівно стільки, скільки в перший місяць вийдемо, рівно стільки це вже називається й наше,

– сказав військовий експерт.

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Що буде далі

Він зазначив, що далі вже буде зачистка тих позицій, які відіб'ють, оскільки буде наступний етап.

"Це вже підтягування резервів, накопичення резервів, зачищення території", – розповів льотчик-інструктор.

Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що цей процес триває ще близько пів року.

"Тому максимально ми просунемося у перший місяць – цей "золотий місяць". А далі кілька місяців будемо зачищатися та збирати резерви для наступного руху", – підсумував Роман Світан.

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