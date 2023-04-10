Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, именно за первый месяц движения можно добиться максимального количества пройденных километров и разбитых врагов.

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"Так называемый "золотой месяц", в течение которого можно двигаться не останавливаясь, подтягивая резервы, разворачиваясь, сдерживая фланги", – заявил Свитан.

Дальше уже – позиционная война.

Вот ровно столько, сколько в первый месяц выйдем, ровно столько это уже называется и наше,

– сказал военный эксперт.

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Что будет дальше

Он отметил, что дальше уже будет зачистка позиций, которые отобьют, поскольку будет следующий этап.

"Это уже подтягивание резервов, накопление резервов, зачистка территории", – рассказал лётчик-инструктор.

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что этот процесс продолжается еще около полугода.

"Поэтому максимально мы продвинемся в первый месяц – этот "золотой месяц". А дальше несколько месяцев будем зачищаться и собирать резервы для следующего движения", – подытожил Роман Свитан.

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