Стрельба по толпе в Новом Орлеане: трое погибших
29 июля в Новом Орлеане произошла стрельба по толпе, в результате которой трое человек погибли, еще семеро получили ранения.
Об этом сообщает CNN.
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Стрельба произошла в 22:30 по местному времени на проспекте Клейборн неподалеку от местного французского квартала. Пострадали пять мужчин и две женщины. По данным полиции, подозреваемые подошли к жертвам сзади и выстрелили в спины.
Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.
Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власти предпримут необходимые меры, чтобы предотвратить "этот ужас".
В Новом Орлеане нет места для такой жестокости. И я говорю от имени всех жителей города – мы разозленные и не будем такого терпеть. Еще три жизни загубили. Это должно закончиться. Это просто неприемлемо при любых условиях,
– заявила Кантрелл.
Сейчас правоохранители начали поиски двух подозреваемых и просят всех очевидцев предоставить любую информацию относительно инцидента.
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