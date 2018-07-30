Стрельба по толпе в Новом Орлеане: трое погибших

29 июля в Новом Орлеане произошла стрельба по толпе, в результате которой трое человек погибли, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

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Стрельба произошла в 22:30 по местному времени на проспекте Клейборн неподалеку от местного французского квартала. Пострадали пять мужчин и две женщины. По данным полиции, подозреваемые подошли к жертвам сзади и выстрелили в спины.

Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власти предпримут необходимые меры, чтобы предотвратить "этот ужас".

В Новом Орлеане нет места для такой жестокости. И я говорю от имени всех жителей города – мы разозленные и не будем такого терпеть. Еще три жизни загубили. Это должно закончиться. Это просто неприемлемо при любых условиях,

– заявила Кантрелл.

There is no place in New Orleans for this kind of violence. I speak for everyone in our City when I say we are disgusted, we are infuriated, & we have had more than enough. Three more lives — gone. It has to end. It’s unacceptable anywhere. pic.twitter.com/WqUWcf75V3 — Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) July 29, 2018

Сейчас правоохранители начали поиски двух подозреваемых и просят всех очевидцев предоставить любую информацию относительно инцидента.