Деталі стрілянини у Новому Орлеані
29 липня в Новому Орлеані сталася стріялина по натовпу, в результаті якої троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.
Про це повідомляє CNN.
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Стрілянина сталася о 22:30 за місцевим часом на проспекті Клейборн неподалік від місцевого французького кварталу. Постраждали п'ять чоловіків і дві жінки. За даними поліції, підозрювані підійшли до жертв ззаду і вистрілили в спини.
Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу.
Мер міста Латойя Кантрелл заявила, що влада зробить необхідні заходи, щоб запобігти "цей жах".
У Новому Орлеані немає місця для такої жорстокості. І я говорю від імені всіх мешканців міста – ми розлючені і не будемо такого більше терпіти. Ще три життя занапастили. Це має закінчитись. Це просто неприйнятно за будь-яких умов,
– заявила Кантрелл.
Зараз правоохоронці розпочали пошуки двох підозрюваних і просять усіх очевидців надати будь-яку інформацію щодо інциденту.