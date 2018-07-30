Деталі стрілянини у Новому Орлеані

29 липня в Новому Орлеані сталася стріялина по натовпу, в результаті якої троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

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Стрілянина сталася о 22:30 за місцевим часом на проспекті Клейборн неподалік від місцевого французького кварталу. Постраждали п'ять чоловіків і дві жінки. За даними поліції, підозрювані підійшли до жертв ззаду і вистрілили в спини.

Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу.

Мер міста Латойя Кантрелл заявила, що влада зробить необхідні заходи, щоб запобігти "цей жах".

У Новому Орлеані немає місця для такої жорстокості. І я говорю від імені всіх мешканців міста – ми розлючені і не будемо такого більше терпіти. Ще три життя занапастили. Це має закінчитись. Це просто неприйнятно за будь-яких умов,

– заявила Кантрелл.

There is no place in New Orleans for this kind of violence. I speak for everyone in our City when I say we are disgusted, we are infuriated, & we have had more than enough. Three more lives — gone. It has to end. It’s unacceptable anywhere. pic.twitter.com/WqUWcf75V3 — Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) July 29, 2018

Зараз правоохоронці розпочали пошуки двох підозрюваних і просять усіх очевидців надати будь-яку інформацію щодо інциденту.