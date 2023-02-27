В России шестиклассница сделала антивоенный рисунок: теперь может оказаться в детдоме

Свобода слова, как и свобода в принципе, в России существует, но, как водится, есть нюанс. За высказывание против всеобщей повестки Кремля даже в детском рисунке россиянам "светит" уголовное дело и даже отнятие ребенка из семьи.

Это подтверждает и случай в небольшом городе Тульской области, где шестиклассница Маша Москалева высказала свою позицию, идущую вразрез с общепризнанной. Как сообщил российский негосударственный правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, сделала она это на уроке изобразительного искусства, пишет 24 Канал.

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И отец, и дочь против войны в Украине

Так, еще в апреле 2022 года на уроке, где детям вбивали в голову поддержку российских захватчиков и просили сделать рисунки в поддержку захватнических войск в Украине, девочка нарисовала антивоенную картинку. На ней она написала "Нет войне" и "Слава Украине".

Очевидно, это стало результатом воспитания отца-одиночки Алексея, также выступающего против войны в Украине и не боящегося писать об этом в интернете. За такой поступок ребенка несколько раз забирали в полицию и полицию вызывали в школу, хотя, конечно, в учебном заведении это отрицают. Не обошлось и без "воспитательных разговоров" с так называемыми правоохранителями.



Отец девочки, несогласной с Кремлем / РосСМИ

Детский дом за картинку на уроке

На мужчину и раньше ФСБ собирала информацию за его высказывания, а этот инцидент стал еще одним поводом возбудить против него уголовное дело по статье о дискредитации армии России из-за комментариев в соцсетях. Так, мужчину оштрафовали на 32 тысячи рублей за комментарий в соцсети "Армия России. Насильники рядом с нами".

Однако на этом силовики страны-оккупантки не остановились и пришли к нему с обыском перед Новым годом, изъяли технику и все накопления семьи. Более того, обыски проводились помпезно, с большим количеством людей и выбиванием дверей.

Сам же ребенок теперь может оказаться в детском доме, где уже государство, а не папа, будет объяснять, что такое "добро", а что такое "зло". Поэтому из-за преследования семьи пришлось покинуть все, в частности, собственный небольшой зоопарк и уехать из родного города.

Если дело дойдет до суда, Алексею грозит три года лишения свободы. Однако он больше всего боится за дочь, ведь если его арестуют, Машу могут отправить в детский дом.