Подробности от ДБР

В ДБР заявили, что расследовали производство по организованной преступной группе. В украинской столице она занималась незаконным игорным бизнесом. "Организаторы" делали вид, что проводят лотерею и прятали за этой ширмой игорный бизнес.

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Расследование вывело работников ДБР на детектива БЭБ. Говорится, что он "консультировал" злоумышленников, как им лучше "работать". За свои услуги мужчина получал вознаграждение. В ДБР заявили, что "зарплата" детектива составляла 1200 долларов ежемесячно.

До этого он работал в другом правоохранительном органе, где именно и занимался противодействием незаконному игорному бизнесу, а затем решил перенести "подработку" на новую работу,

– говорится в сообщении.

Железняк назвал фамилию детектива

Ярослав Железняк сообщил, что следователи ДБР задержали Александра Грабчака – старшего детектива ТУ БЭБ в Киеве и Киевской области. Кроме того, нардеп назвал другую сумму взятки – 1500 долларов.

Детективу уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.