Деталі від ДБР

У ДБР заявили, що розслідували провадження щодо організованої злочинної групи. В українській столиці вона займалася незаконним гральним бізнесом. "Організатори" вдавали, що проводять лотерею й ховали за цією ширмою гральний бізнес.

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Розслідування вивело працівників ДБР на детектива БЕБ. Мовиться, що він "консультував" зловмисників, як їм краще "працювати". За свої послуги чоловік отримував винагороду. У ДБР заявили, що "зарплата" детектива становила 1 200 доларів щомісяця.

До цього він працював у іншому правоохоронному органі, де саме і займався протидією незаконному гральному бізнесу, а потім вирішив перенести "підробіток" на нову роботу,

– мовиться у повідомленні.

Железняк назвав прізвище детектива

Ярослав Железняк повідомив, що слідчі ДБР затримали Олександра Грабчака – старшого детектива ТУ БЕБ у Києві та Київській області. Окрім того, нардеп назвав іншу суму хабаря – 1 500 доларів.

Детективу вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.