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      Детектив НАБУ рассказал о преступной схеме госпредприятия, связанной с "Киотскими деньгами"

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      Киотский протокол начал действовать с 16 февраля 2005 года
      Киотский протокол начал действовать с 16 февраля 2005 года / dyvys.info

      Киотский протокол – это крупная международная сделка, направленная на сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов. Это те газы, которые образуются от объектов промышленности, работы транспортных средств и тому подобное. Они негативно влияют на атмосферу планеты, поэтому международное сообщество договорилось сокращать свои выбросы путем установления квот для каждой отдельной страны.

      Об этом в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр.

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      Он пояснил, что квоты касаются максимального количества газов, которые могут быть выброшены в атмосферу предприятиями той или иной страны. К тому же, государство, которое не использует предоставленные ему квоты, имеет право их продать. Именно так сделала Украина: мы продали свою часть неиспользованных квот Японии, за что получили денежные средства.

      Кіотськийпротокол
      Киотский протокол начал действовать с 16 февраля 2005 года

      По словам детектива, эти средства Украина начала получать еще с 2011 года. Большинство из них было использовано еще в 2015 году, когда было создано НАБУ. Проводился ряд журналистских расследований о возможных фактах злоупотребления по полученным денег.

      Проекты предусматривали светильники на основе LED-технологий. Дело в том, что условием использования средств, полученных от продажи квот, является их использование только на проекты, которые уменьшают выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому Украина не могла использовать эти средства для других целей, например, для обороны,
      – отметил он.

      И добавил, что конце 2015 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины определило, что организацию закупок, услуг и работ по замене светильников будет выполнять государственное предприятие "Украинские экологические инвестиции".

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      Однако должностные лица этого предприятия решили не реализовывать проекты, как это было задумано ранее, а совершить покушение на завладение этими государственными средствами.

      Поэтому они подобрали предприятия с признаками фиктивности, которые фактически не осуществляли никакой хозяйственной деятельности и не выполняли ранее подобных работ – чтобы в дальнейшем определить их победителями торгов, перечислить на их счета деньги и не выполнять запланированных действий, – сообщил детектив.

      По версии следствия, к этой преступной схеме были привлечены директор "Укрэкоинвест", секретарь комитета по конкурсным торгам и другие сотрудники предприятия.

      Кроме этого, к преступным действиям приобщались и частные лица, которые официально трудоустроены в компании не были. Их задача состояла в том, чтобы вербовать фиктивных директоров, обеспечивать представление документов для участия в тендере и тому подобное. В общем преступная группа состояла из десяти человек. Расследование по делу "киотских денег" началось еще в январе 2016 года.

      Смотрите видео полного выпуска программы "Дело детектива" за 24 декабря 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Коррупция НАБУ Экология Япония Министерство экологии
      Источник: 24 канал
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      Новости за 24 декабря
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