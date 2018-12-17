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      Золото и миллионы: история о топ-чиновнице, которая разошлась с мужем, чтобы скрыть состояние

      Дело детектива 27 Читати новину українською

      Председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова не может объяснить происхождение своих доходов в 10 миллионов гривен, золотые слитки и сотни тысяч наличных. О том, как чиновница разошлась с мужем, чтобы скрыть имущество – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Виталий.

      – Лидия Гаврилова – председатель Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года. Согласно официальной биографии, на государственной службе она с 1994 года, все это время занимала должности связанные с предотвращением нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и имущества. Сначала в области, а впоследствии на центральном уровне в Киеве. В 2015 году Гаврилова заняла должность заместителя директора Департамента контроля в сфере материального производства и финансовых услуг государственных фининспекций Украины. В этом же году возглавила Государственную финансовую инспекцию, которую впоследствии реорганизовали в Государственную аудиторскую службу.

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      – Дело Лидии Гавриловой закончили рассматривать в начале 2018 года – в суд было направлен обвинительный акт, ей инкриминировали незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации. По версии детективов НАБУ, Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 миллионов гривен, законность которых неподтверждена. А их стоимость значительно превышает доходы чиновника. Также по убеждению следствия, председатель Госаудиторской службы специально внесла недостоверные сведения в ежегодной электронной декларации за 2015 и 2016 годы.

      Доходы Лидии Гавриловой

      – Во время досудебного расследования установлен факт того, что председатель Государственной аудитслужби не задекларировала автомобиль и два паркоместа, которые номинально принадлежали лицу, с которым она совместно проживала без регистрации брака. По мнению следствия, она развелась со своим мужем, потому что в соответствии со статьей 46 Закона Украины О предотвращении коррупции в декларации должно быть показано имущество мужа или жены чиновника. Несмотря на то, что ни у мужа, ни у жены нет средств на приобретение дорогостоящего имущества, они решили расторгнуть брак.

      – Детектив НАБУ отметил, что в действительности лица продолжали проживать вместе, фактически семейных отношений не прекратили, имели общие права и обязанности, имели совместные путешествия. К тому же, все это даже не скрывалось.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: НАБУ Коррупция Расследования САП Дело детектива
      Источник: 24 канал
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