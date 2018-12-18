Як голова Держаудитслужби фіктивно розлучилася, аби приховати нечесно зароблені статки

Національне антикорупційне бюро звинуватила голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову у тому, що вона не задекларувала свої статки, які за 2015 рік сягали понад 2 мільйона гривень, а за 2017 рік –понад 4 мільйона.

Про це у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів детектив Національного антикорупційного бюро Віталій.

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Він повідомив, що Лідія Гаврилова фіктивно розлучилася з чоловіком, аби приховати та не декларувати майно, вартість якого суттєво перевищує її статки.

Під час досудового розслідування встановлено факт того, що голова Держаудитслужби не задекларувала автівку і два паркомісця, які номінально належали особі, з якою вона спільно проживала без реєстрації шлюбу, – сказав Віталій.

На думку слідства, вона розлучилася зі своїм чоловіком, тому що відповідно до статті 46 Закону України про запобігання корупції у декларації має бути показане майно чоловіка або дружини високопосадовця. Зважаючи на те, що ані у чоловіка, ані у дружини немає коштів на придбання вартісного майна, вони вирішили розірвати шлюб.



Декларація голови Держаудитслужби за 2015 рік

Насправді особи продовжували проживати разом, фактично, сімейних відносин не припинили, мали спільні права та обов'язки, мали спільні подорожі. До того ж, все це навіть не приховувалось,

– наголосив детектив НАБУ.

Віталій зазначив, що після отримання обвинувального акту чиновниця подала декларацію за 2017 рік, в якій дані про чоловіка були.

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