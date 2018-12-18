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      Как глава Госаудитслужбы фиктивно развелась, чтобы скрыть нечестно заработанные состояния

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      Председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова
      Председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова / job-sbu.org

      Национальное антикоррупционное бюро обвинило председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову в том, что она не задекларировала свои доходы, которые за 2015 год составили более 2 миллионов гривен, а за 2017 год – свыше 4 миллионов.

      Об этом в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Виталий.

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      Он сообщил, что Лидия Гаврилова фиктивно развелась с мужем, чтобы скрыть и не декларировать имущество, стоимость которого существенно превышает ее состояние.

      Во время досудебного расследования установлен факт того, что председатель Госжаудитслужбы не задекларировала автомобиль и два паркоместа, которые номинально принадлежали лицу, с которым она совместно проживала без регистрации брака, – сказал Виталий.

      По мнению следствия, она рассталась со своим мужем, потому что в соответствии со статьей 46 Закона Украины О предотвращении коррупции в декларации должно быть показано имущество мужа или жены чиновника. Несмотря на то, что ни у мужа, ни у жены нет средств на приобретение дорогостоящего имущества, они решили расторгнуть брак.

      Декларація голови Держаудитслужби за 2015 рік

      Декларация главы Госаудитслужбы за 2015 год

      На самом деле лица продолжали проживать вместе, фактически семейных отношений не прекратили, имели общие права и обязанности, имели совместные путешествия. К тому же, все это даже не скрывалось,
      – подчеркнул детектив НАБУ.

      Виталий отметил, что после получения обвинительного акта чиновница подала декларацию за 2017 год, в которой данные о муже были.

      Больше смотрите в полном выпуске программы "Дело детектива":

       

      Теги: Новости Украины НАБУ Коррупция Расследования Деньги
      Источник: 24 канал
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