"Был таким голодным, что ел игрушки": сирота Илья из Мариуполя нашел новую семью

До войны Владимир и Мария Беспаловы хотели перед усыновлением основательно подготовиться, чтобы дать ребенку все. Однако война все изменила и подтолкнула пару сделать это раньше.

Когда российские войска вторглись в Украину, пара думала, что больше не сможет усыновить ребенка. Однако вместе с тем к ним пришло осознание, что они хотят это сделать как можно скорее.

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В первые дни войны пара решила усыновить ребенка

Поэтому в тот же день супружеская пара, проживавшая на востоке Украины, опубликовала обращение в соцсетях, что готова усыновить любого мальчика или девочку всех возрастов.

Мы ждали, чтобы заработать больше денег, иметь лучшую машину, купить дом и построить что-то, чтобы сразу дать это нашим детям. Но когда началась война, мы подумали, почему бы не усыновить ребенка сейчас и не сделать это вместе, как семья,

– отметил Владимир Беспалов.

Более того, они были уверены в своих силах, ведь женщина несколько лет работала в детском доме и чувствовала себя готовой воспитать ребенка. Однако уже подготовленное жилье с комнатой для ребенка вскоре пришлось покинуть и переехать в Киев, ведь пара жила в прифронтовом Славянске.

Сообщение Владимира и Марии в сети увидел волонтер, который помогал бежавшим из Мариуполя. Он позвонил ей в апреле и предложил приютить маленького мальчика-сироту.

Оба родителя Ильи убили россияне

Среди выживших в Мариуполе был 6-летний Илья Костушевич. Оба его родителя были убиты в первую неделю войны. Его мать попала под обстрел российской артиллерии после того, как она ушла из дома на поиски еды для своей семьи. Его отца убили на следующий день, когда тот пошел искать жену.

Маленький мальчик остался у соседей, где он неделями прятался в холодном темном подвале. По словам Беспалой, там мужчины распивали алкоголь, а дети соседей издевались над маленьким ребенком.

Он так проголодался, что начал есть свои игрушки,

– сказала Мария Беспалая.

После возвращения с ребенком в Киев, пара прошла сложный четырехмесячный процесс, чтобы стать законными опекунами Ильи. Также стоит упомянуть, что им финансово помогали разные доноры, в частности футбольный клуб "Шахтер", что позволило семье найти комфортное жилье.

Сейчас Беспаловы законные опекуны Ильи и планируют официально усыновить ребенка как можно скорее, ведь из-за военного положения все процессы усыновления в Украине приостановлены.

Илья учится справляться с войной

Молодые супруги любят своего сына и рьяно защищают его от ужасов войны. Пара пытается дать ему чувство безопасности и стабильности. Однако, несмотря на такую жизнь, Илье становится труднее по вечерам, когда в столице выключают электроэнергию из-за обстрелов критической инфраструктуры.

Тогда ребенку становится страшно, более того, как сообщила Мария, у мальчика бывает истерика.

У него истерика, и он говорит мне, что это как вернуться в Мариуполь, в темноту,

– поделилась Мария Беспалая.

Но маленький Илья учится справляться. Женщина рассказала, что однажды, когда мальчик играл в гостиной, освещенной свечами во время очередного отключения света, он поднял глаза и сказал: "Я больше не боюсь темноты. Я знаю, что свет снова включится".

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