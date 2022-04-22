Дети из Черниговщины при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу, – Кличко

Дети из Семеновской громады на Черниговщине при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу.

Об этом сообщил мэр Киева, глава АГУ Виталий Кличко. По его словам, 56 детей из Семеновской общины в Черниговской области при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу.

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Киев предоставил автобусы для перевозки детей. Дети уже на территории Евросоюза и направляются в школьный лагерь, организованный при содействии АГУ в одной из школ-пансионов французского города Ним,

– написал Кличко.

Он также сообщил, что Ассоциация городов Украины ведет переговоры с Комитетом регионов Евросоюза, чтобы отправить 16 тысяч украинских детей, пострадавших от войны в Украине, в летние лагеря европейских государств.

Я благодарю всех партнеров и друзей Украины за помощь и поддержку! Она очень важна, особенно в том, что касается наших детей – их безопасности, здоровья и жизни,

– подчеркнул Виталий Кличко.

56 детей из Семеновской общины отправились в Европу: видео Виталия Кличко