Как противодействовать этому

Мы часто возмущаемся, когда узнаем, сколько государству стоила поездка кого-то из украинских артистов на международные конкурсы. Мы критикуем расходы на культуру. Мы хотим, чтобы все было бесплатно. Но если культура не имеет ценности – она проигрывает. И на ее место приходит чужая. Та, которую можно слушать бесплатно на YouTube, но которая формирует целые поколения – не украинских граждан, а потребителей чужой пропаганды. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Смотрите также Скандальный российский рэпер, которого до сих пор слушают украинцы: кто такой Моргенштерн и где он сейчас

Я тоже отец несовершеннолетних детей. И, честно, я бы очень хотел думать, что мои дети никогда не слушали Моргенштерна. Но как они могут жить в этом информационном пространстве – ходить в школу, быть с другими детьми – и не видеть этой волны, которая повсюду? Это – массовая, системная атака. И закрывать на это глаза – означает потерять еще одно поколение.

В то же время нельзя сказать, что во Львове дети оставлены сами на себя и не имеют альтернативы. Мы одними из первых в Украине создали школьные спортивные лиги – сотни команд, десятки видов спорта, тысячи школьников еженедельно имеют возможность не просто тренироваться, а соревноваться. По этому примеру уже следуют другие города.

У нас действует мощная сеть учебно-патриотических центров – не для галочки, а с реальными поездками в Карпаты, лагерями, тренингами, драйвом. Это и "Пласт", и другие скаутские организации, которые именно во Львове являются наиболее многочисленными и активными.

Есть молодежные форумы, конкурсы, дебаты, творческие инициативы. Просто сейчас сеть "Твори" проводит молодежный научный фестиваль, на который приехал соавтор фильма "Интерстеллар".

Да, часто не хватает рук. Люди не хотят работать в молодежной сфере за копейки или вообще на волонтерских началах. Но это тоже часть большого разговора – о ценности, о взаимосвязях и последствиях.

Во Львове, если есть проблема – мы ее не обходим. Мы ищем, как из минуса сделать плюс. Поэтому не оставим эту историю только на уровне одной новости. Мы проведем публичное обсуждение о влиянии российской культуры и пропаганды на украинскую молодежь.

Приглашаю к участию всех, кто имеет что сказать – общественных деятелей, педагогов, журналистов, культурных менеджеров. Откликнитесь в комментариях или в личные сообщения. Объединимся. Подумаем. И сделаем больше.