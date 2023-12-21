В частности, в оборонном ведомстве эту информацию окрестили фейком. 24 Канал рассказывает, что произошло.
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Основанием для слухов стала опубликованная декларация должностного лица, в которой отмечено, что супруга Умерова вместе с детьми с 2019 года проживает в Штатах. Там они получили документы, удостоверяющие личность.
Данные в декларации Умерова / Скриншот
В Минобороны заявили, что дети Министра являются исключительно гражданами Украины. Местом выдачи документов указано США, поскольку они получили новые украинские документы в посольстве Украины в Штатах.
Украинские паспорта, выданные им после окончания срока действия предыдущих, они получили в Посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации и указано место выдачи документов – США,
– объяснили в ведомстве.
Семья Умерова вынужденно уехала в США
Отмечают, что в 2016 году семья министра обороны Украины была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз вследствие систематической деятельности Рустема Умерова относительно деоккупации временно оккупированного Крыма.
"С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках по нарушениям прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных в Крыму".
Декларация Умерова: главное
- Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал декларации о доходах и имущественном положении за 2021 и 2022 годы. Согласно декларации, его доход в 2022 году составил 4 миллиона 560 тысяч.
- Декларация также подтвердила, что супруга Умерова вместе с детьми с 2019 года проживает в США.