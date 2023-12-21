Об этом министр сообщил в интервью Bild. По его словам, он "уверен на 100%", ведь это стратегическая цель Украины.

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Это наша стратегическая цель. Россия на темной стороне мира. И что еще более важно: режим Путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим,

– сказал Умеров.

Министр обороны также подчеркнул, что не сомневается в продолжении поддержки США.

"Я не думаю, что США уходят. Обе стороны в Конгрессе поддержали Украину. Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они внушают нам уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования", – добавил глава ведомства.

Дополнение. Представитель Минобороны Илларион Павлюк, присутствовавший во время интервью министра для BILD, убеждает, что слова Умерова извратили. Мол, министр действительно говорил об освобождении полуострова, но не указывал временных рамок.

Он не утверждал, что деоккупация состоится именно в следующем году. Более того, министр избегал каких-либо прогнозов по освобождению, хотя журналисты пытались получить их от него,

– отметил Павлюк.

Так, по словам спикера Минобороны, Умеров лишь четко отметил: "Крым будет освобожден 100%. Это наша стратегическая цель".

Справка. В Белом доме ожидается, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины только в январе 2024 года.

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