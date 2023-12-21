Про це міністр повідомив у інтерв'ю Bild. За його словами, він "впевнений на 100%", адже це стратегічна ціль України.

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Це наша стратегічна ціль. Росія на темному боці світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо,

– сказав Умєров.

Міністр оборони також наголосив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.

"Я не думаю, що США йдуть. Обидві сторони в Конгресі підтримали Україну. Вони розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок. Вони вселяють у нас упевненість, що ми зможемо дотримуватися нашого планування", – додав глава відомства.

Довідка. У Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України лише у січні 2024 року.

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