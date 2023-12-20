Відповідну інформацію в ефірі телемарафону підтвердив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що про наслідки атаки стане відомо пізніше.

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Вдала робота у Криму

Юрій Ігнат підтвердив, що "ситуація" у Криму стала наслідком роботу Повітряних Сил. Українські військові відпрацювали по станції космічного зв'язку, яка базується на окупованому півострові. Вона підпорядковується армії Росії.

Про результати можливо трішки пізніше, але зрештою робота успішна є,

– розповів Ігнат.

Варто зазначити! Раніше партизани повідомляли, що для атаки на ціль Повітряні Сили використали ракети Storm Shadow. Станція космічного зв'язку розміщувалася в селі Вітіне Сакського району.

Вибухи у Криму