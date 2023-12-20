Відповідну інформацію в ефірі телемарафону підтвердив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що про наслідки атаки стане відомо пізніше.
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Вдала робота у Криму
Юрій Ігнат підтвердив, що "ситуація" у Криму стала наслідком роботу Повітряних Сил. Українські військові відпрацювали по станції космічного зв'язку, яка базується на окупованому півострові. Вона підпорядковується армії Росії.
Про результати можливо трішки пізніше, але зрештою робота успішна є,
– розповів Ігнат.
Вибухи у Криму
- За повідомленнями партизанів, що діють у Криму, тієї є ночі українці вразили військову частину 28735 – зафіксовано три прильоти. Внаслідок атак на два об'єкти був поранений співробітник прикордонної служби ФСБ, пошкоджена техніка та антена супутникового зв'язку.
- Також 15 грудня окупанти скаржилися на масований наліт дронів на окупований півострів, було декілька вибухів. За словами міноборони Росії, над Кримським півостровом буцімто збили 32 дрони. Тривога при цьому чомусь не лунала.
- Російські каральні служби в Криму дуже ретельно приховують причини вибухів. Зокрема, після гучних звуків 8 грудня залишилися без газу та електроенергії заводи, які працюють на оборонний сектор Росії. Міноборони Росії ж заявило, нібито "цілі збили".