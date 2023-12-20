Соответствующую информацию в эфире телемарафона подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что о последствия атаки станет известно позже.

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Удачная работа в Крыму

Юрий Игнат подтвердил, что ночная "ситуация" в Крыму стала следствием работы Воздушных сил. Украинские военные отработали по станции космической связи, базирующейся на оккупированном полуострове. Она подчинена армии России.

О результатах возможно немного позже, но в конечном счете работа успешная,

– рассказал Игнат.

Стоит отметить! Ранее партизаны сообщали, что для атаки на цель Воздушные силы использовали ракеты Storm Shadow. Станция космической связи размещалась в селе Витино Сакского района.

По предварительной информации, взрывы в Крыму прогремели уже утром – ориентировочно около 5 часов. Прилет якобы приходился по территории 40-го отдельного командно-измерительного комплекса в составе главного испытательного космического центра имени Титова воздушно-космических сил России.

Сообщений о погибших оккупантах нет.

Взрывы в Крыму