Соответствующую информацию в эфире телемарафона подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что о последствия атаки станет известно позже.
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Удачная работа в Крыму
Юрий Игнат подтвердил, что ночная "ситуация" в Крыму стала следствием работы Воздушных сил. Украинские военные отработали по станции космической связи, базирующейся на оккупированном полуострове. Она подчинена армии России.
О результатах возможно немного позже, но в конечном счете работа успешная,
– рассказал Игнат.
По предварительной информации, взрывы в Крыму прогремели уже утром – ориентировочно около 5 часов. Прилет якобы приходился по территории 40-го отдельного командно-измерительного комплекса в составе главного испытательного космического центра имени Титова воздушно-космических сил России.
Сообщений о погибших оккупантах нет.
Взрывы в Крыму
- По сообщениям партизан, действующих в Крыму, в ту ночь украинцы поразили воинскую часть 28735 – зафиксировано три прилета. В результате атак на два объекта был ранен сотрудник пограничной службы ФСБ, повреждена техника и антенна спутниковой связи.
- Также 15 декабря оккупанты жаловались на массированный налет дронов на оккупированный полуостров, было несколько взрывов. По словам минобороны России, над Крымским полуостровом якобы сбили 32 дрона.
- Тревога при этом почему-то не звучала. В то же время россияне неожиданно перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой". Также российские пропагандисты не могли решить – их атакуют дронами или ракетами. Они писали, что один из районов находится под "сильным ракетным обстрелом противника".
- Российские карательные службы в Крыму очень тщательно скрывают причины взрывов. В частности, после громких звуков 8 декабря остались без газа и электроэнергии заводы, работающие на оборонном секторе России. Минобороны России заявило, что "цели сбили".