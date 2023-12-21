Зокрема, в оборонному відомстві цю інформацію назвали фейком. 24 Канал розповідає, що сталось.

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Підставою для чуток стала опублікована декларація посадовця, у якій зазначено, що дружина Умєрова разом з дітьми з 2019 року проживає в Штатах. Там вони отримали документи, що посвідчують особу.



Дані в декларації Умєрова / Скриншот

У Міноборони заявили, що діти міністра є виключно громадянами України. Місцем видачі документів вказано США, оскільки вони отримали нові українські документи у посольстві України в Штатах.

Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у Посольстві України в США. Саме тому в декларації і вказано місце видачі документів – США,

– пояснили у відомстві.

Родина Умєрова вимушено виїхала до США

Зазначають, що у 2016 році родина міністра оборони України була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму.

"З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму", – додали у пресслужбі Міноборони.

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