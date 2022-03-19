По состоянию на 19 марта в Украине эвакуировали 4 894 ребенка из 179 учреждений институционного ухода. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Из них в пределах Украины переместили 2 522 ребенка, за границу – 2 372 ребенка из 116 заведений.

В какие области эвакуировали детей

Закарпатскую область – 24% детей,

Львовскую область – 24%,

Ивано-Франковскую область – 15%,

Днепропетровскую область – 9%,

Черновицкую область – 8%,

Волынскую область – 5%.

В то же время за границей наших детей приняли 12 государств. Среди них:

Польша – 71%,

Германия – 13 %,

Румыния – 4%,

Чехия – 2%,

Италия – 2%,

Литва – 2%,

Испания – 1%.

Все эвакуированные дети находятся в безопасности, обеспечены жильем, питанием, медицинскими и образовательными услугами. У нас есть беспрецедентная поддержка международных партнеров,

– подчеркнула Лазебная.

Она также рассказала об одной возникшей проблеме. В частности, часть руководителей заведений, где круглосуточно находятся дети, отказываются перемещать их в безопасные места, а также не координируют свои действия с областными военными администрациями. По словам Лазебной, это вопрос, который не нуждается в дискуссии.

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Кстати, из заведений с круглосуточным пребыванием детей более 30,5 тысяч детей вернули на воспитание родителям или другим законным представителям.

Кроме того, эвакуировали 740 семей, в которых воспитывается 2 101 ребенок из уязвимых категорий. Большинство из них – за границу. Кстати, Донецкая, Запорожская, Луганская и Николаевская области не предоставляют информацию об эвакуации таких семей.

Дети-переселенцы в Украине

В Ровненской области проживает 4 448 детей вынужденных переселенцев. Большинство из них уже подключились к дистанционному обучению в области. Еще часть учится онлайн в своих школах.

19 марта на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска встретили 30 детей из Черниговского интерната.



​На Прикарпатье прибыли дети из Черниговского интерната / Фото с телеграма Светланы Онищук



Детей разместят в местах временного проживания / Фото с телеграма Светланы Онищук

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