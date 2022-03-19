Станом на 19 березня в Україні евакуювали 4 894 дитини з 179 закладів інституційного догляду. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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З них в межах України перемістили 2 522 дитини, за кордон – 2372 дитини із 116 закладів.

У які області евакуювали дітей

Закарпатську область – 24% дітей,

Львівську область – 24%,

Івано-Франківську область – 15%,

Дніпропетровську область – 9%,

Чернівецьку область – 8%,

Волинську область – 5%.

Водночас за кордоном наших дітей прийняли 12 держав. Серед них:

Польща – 71%,

Німеччина – 13%,

Румунія – 4%,

Чехія – 2%,

Італія – 2%,

Литва – 2%,

Іспанія – 1 %.

Всі евакуйовані діти перебувають у безпеці, вони забезпечені житлом, харчуванням, медичними та освітніми послугами. Ми маємо безпрецедентну підтримку міжнародних партнерів,

– наголосила Лазебна.

Вона також розповіла про одну проблему, яка виникла. Зокрема, частина керівників закладів, у яких цілодобово перебувають діти, відмовляються переміщувати їх в безпечні місця, а також не координують свої дії з обласними військовими адміністраціями. За словами Лазебної, це питання, яке не потребує дискусії.

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До речі, з закладів з цілодобовим перебуванням дітей понад 30,5 тисячі дітей повернули на виховання батькам або іншим законним представникам.

Крім того, евакуювали 740 сімей, у яких виховується 2 101 дитина з вразливих категорій. Більшість з них – за кордон. До речі, Донецька, Запорізька, Луганська та Миколаївська області не надають інформацію про евакуацію таких сімей.

Діти-переселенці в Україні

У Рівненській області проживають 4 448 дітей вимушених переселенців. Більшість з них уже під'єдналися до дистанційного навчання в області. Ще частина вчиться онлайн у своїх школах.

19 березня на залізничному вокзалі Івано-Франківська зустріли 30 дітей з Чернігівського інтернату.



На Прикарпаття прибули діти з Чернігівського інтернату / Фото з телеграму Світлани Онищук



Дітей розмістять у місцях тимчасового проживання / Фото з телеграму Світлани Онищук

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