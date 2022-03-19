Станом на 19 березня в Україні евакуювали 4 894 дитини з 179 закладів інституційного догляду. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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З них в межах України перемістили 2 522 дитини, за кордон – 2372 дитини із 116 закладів.
У які області евакуювали дітей
- Закарпатську область – 24% дітей,
- Львівську область – 24%,
- Івано-Франківську область – 15%,
- Дніпропетровську область – 9%,
- Чернівецьку область – 8%,
- Волинську область – 5%.
Водночас за кордоном наших дітей прийняли 12 держав. Серед них:
- Польща – 71%,
- Німеччина – 13%,
- Румунія – 4%,
- Чехія – 2%,
- Італія – 2%,
- Литва – 2%,
- Іспанія – 1 %.
Всі евакуйовані діти перебувають у безпеці, вони забезпечені житлом, харчуванням, медичними та освітніми послугами. Ми маємо безпрецедентну підтримку міжнародних партнерів,
– наголосила Лазебна.
Вона також розповіла про одну проблему, яка виникла. Зокрема, частина керівників закладів, у яких цілодобово перебувають діти, відмовляються переміщувати їх в безпечні місця, а також не координують свої дії з обласними військовими адміністраціями. За словами Лазебної, це питання, яке не потребує дискусії.
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До речі, з закладів з цілодобовим перебуванням дітей понад 30,5 тисячі дітей повернули на виховання батькам або іншим законним представникам.
Крім того, евакуювали 740 сімей, у яких виховується 2 101 дитина з вразливих категорій. Більшість з них – за кордон. До речі, Донецька, Запорізька, Луганська та Миколаївська області не надають інформацію про евакуацію таких сімей.
Діти-переселенці в Україні
У Рівненській області проживають 4 448 дітей вимушених переселенців. Більшість з них уже під'єдналися до дистанційного навчання в області. Ще частина вчиться онлайн у своїх школах.
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