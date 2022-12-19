Девочка передала бойцам ТрО трогательную записку и 500 гривен

Они становятся волонтерами. Так, все свои сбережения они передают на нужды ВСУ.

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Однажды 126-ю отдельную бригаду территориальной обороны Одессы посетил маленький мальчик. Он принес на позиции военнослужащих загадочный конверт, сделанный своими руками и пошел домой. Впоследствии, когда воины раскрыли это послание, были очень умилены.

Большое спасибо вам! Чтобы вы поскорее вернулись домой! ВСУ победит! Если бы не вы – мы бы уже не были. Большое-большое вам спасибо,

– написал ребенок на листе.

Бойцы ТоО пообещали, что обязательно разыщут автора записки и отблагодарят его. И они разыскали – ею оказалась девочка.

Военнослужащие бригады презентовали девочке мотивационный шеврон бригады и выразили благодарность.

Ребенок передал воинам трогательную записку и деньги / Фото фейсбук Регионального управления Сил ТР "Юг"

Этот поступок ребенка еще раз доказывает, что от малышей к взрослому, украинцы не безразличны к своей судьбе и судьбе Украины.