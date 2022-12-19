Дівчинка передала бійцям ТрО зворушливу записку та 500 гривень

Вони стають волонтерами. Так, всі свої заощадження вони передають на потреби ЗСУ.

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Одного дня до 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, завітав маленький хлопчик. Він приніс на позиції військовослужбовців загадковий конверт, зроблений своїми руками та пішов додому. Згодом, коли воїни розкрили це послання, були дуже розчулені.

Велике спасибі вам! Щоб ви швидше повернулися додому! ЗСУ переможе! Якби не ви – то ми б уже не були. Велике-велике вам спасибі,

– написала дитина на листку.

Бійці ТрО пообіцяли, що обов'язково розшукають автора записки та віддячать йому. І вони розшукали – нею виявилась дівчинка.

Військовослужбовці бригади презентували дівчинці мотиваційний шеврон бригади та висловили велику вдячність.

Дитина передала воїнам зворушливу записку та гроші / Фото фейсбук Регіонального управління Сил ТР "Південь"

Цей вчинок дитини ще раз доводить, що від малечі до дорослого, українці не байдужі до своєї долі та долі України.