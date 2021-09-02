За день до этого правоохранителям позвонили и сообщили, что в одной из квартир сильно плачет ребенок. Они туда приехали и увидели абсолютную антисанитарию, а также другие последствия пьянки.

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Полиция приезжала туда не впервые

В этом доме жили девочка и ее 14-летний брат. Их родители уже несколько раз попадали в поле зрения полиции, так как неподобающе выполняли родительские обязанности.

Соседи рассказали, что эти люди постоянно пьянствуют и ссорятся. А вот внимания к детям, мол, времени не остается.

Работники полиции и службы по делам детей обнаружили полную антисанитарию. Поэтому условия там назвали абсолютно неприемлемыми для проживания детей.

Пока забрали одного ребенка

Правоохранители выписали протокол на 55-летнего отца и 43-летнюю мать детей. Их считают виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

Девочку сразу забрали и направили на медицинское обследование. Сейчас она находится в специализированном детском учреждении. Вопрос изъятия из семьи парня еще решается.

Похожий случай в Одессе

14 мая правоохранители начали расследование обращения одесситки о возможном изнасиловании ее 3-летнего сына. Подозреваемого соседа задержали и доставили в отделение.

Однако его вина была сомнительна, а вот семью ребенка решили проверить. Когда правоохранители прибыли, то заметили, что там неудовлетворительные условия. Поэтому из квартиры забрали 6 детей.