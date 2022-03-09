Ираклий Окруашвили в эфире 24 каналу заявил, что Украина без помощи Запада сама смогла расправиться и остановить большую вражескую машину.

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Заметим! Ираклий Окруашвили вместе с грузинскими добровольцами приехал в Украину воевать против России.

"Мне последние дни приходилось много ездить по Украине и видеть, что весь народ – начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми – защищают страну", – сказал он.

14-15-летние мальчики защищают мосты, чтобы диверсанты не разрушили их. Девушки стоят на блокпостах, контролируя движение авто. Мы являемся частью цивилизованной культуры и никто не сможет повернуть нас обратно,

– заявил Окруашвили.

Ираклий Окруашвили в эфире 24 каналу: смотрите видео

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