Іраклій Окруашвілі в ефірі 24 каналу заявив, що Україна без великої допомоги Заходу сама змогла розправитись та зупинити велику ворожу машину.

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Зауважимо! Іраклій Окруашвілі разом із з грузинськими добровольцями приїхав в Україну воювати проти Росії.

"Мені останні дні доводилось багато їздити Україною і бачити, що весь народ – починаючи від дітей та закінчуючи літніми людьми – обороняють країну", – сказав він.

14 – 15-річні хлопчики захищають мости, щоб диверсанти не зруйнували його. Дівчата стоять на блокпостах, контролюючи рух авто. Ми є частиною цивілізованої культури і ніхто не зможе звернути нас назад,

– заявив Окруашвілі.

Іраклій Окруашвілі в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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