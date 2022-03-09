Іраклій Окруашвілі в ефірі 24 каналу заявив, що Україна без великої допомоги Заходу сама змогла розправитись та зупинити велику ворожу машину.
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"Мені останні дні доводилось багато їздити Україною і бачити, що весь народ – починаючи від дітей та закінчуючи літніми людьми – обороняють країну", – сказав він.
14 – 15-річні хлопчики захищають мости, щоб диверсанти не зруйнували його. Дівчата стоять на блокпостах, контролюючи рух авто. Ми є частиною цивілізованої культури і ніхто не зможе звернути нас назад,
– заявив Окруашвілі.
Іраклій Окруашвілі в ефірі 24 каналу: дивіться відео
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