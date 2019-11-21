Дети ездят в садик на карете на Ровненщине: фото
Дети из села Вербень на Ровненщине ездят в садик в самодельной деревянной карете "Солнышко", запряженной лошадьми. Все потому, что в селе нет транспорта, чтобы возить малышей в садик.
Сперва карета была сказочной, однако со временем и вид изменился, и ломаться стала часто, сообщает издание "Ровненские новости".
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Поэтому создатели кареты просят откликнуться тех, кто может помочь с ремонтом транспорта.
Про обогрев в карете ничего не сказано, поэтому зимой малыши, наверное, сильно мерзнут / Фото rivnenews.com.ua
Карета "Солнышко" / Фото rivnenews.com.ua
Карету с детьми возит пара лошадей / Фото rivnenews.com.ua