06:55
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Діти їздять у садок на кареті на Рівненщині: фото

      171 Читать новость на русском
      Діти з Рівненщини їздять до садка на саморобній кареті / rivnenews.com.ua

      Діти з села Вербень на Рівненщині їздять до садочка у саморобній дерев'яній кареті "Сонечко", запряженій кіньми. Усе тому, що в селі немає транспорту, щоб возити малюків до дитсадка.

      Спершу карета була казковою, однак з часом і вигляд змінився, і ламатися почала часто, повідомляє видання "Рівненські новини".

      Дивіться відео, як водійка кинула авто на рейках та заблокувала рух трамваїв

      Тому творці карети просять відгукнутися тих, хто може допомогти з ремонтом транспорту.

      Рівне дитсадок карета діти
      Про обігрів у кареті нічого не сказано, тож взимку малюки, напевно, добряче мерзнуть / Фото rivnenews.com.ua

      Рівне дитсадок карета діти
      Карета "Сонечко" / Фото rivnenews.com.ua

      Рівне дитсадок карета діти
      Карету з дітьми возить пара коней / Фото rivnenews.com.ua

      Кораблі – це прекрасно, але у нас війна, – Зеленський про прориви у стосунках з РФ
      сьогодні
      934
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Освіта Освіта Транспорт Курйозні новини Рівне
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      сьогодні , 06:42 Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      Вероніка Климська 3364
      Батл Тимошенко – Зеленський: хто виграв від словесної сварки
      сьогодні , 06:20 Батл Тимошенко – Зеленський: хто виграв від словесної сварки
      Ірина Поліщук 2955
      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      19 листопада , 13:17 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      1261
      Головні новини 20 листопада: повернення кораблів, відкриття мосту у Станиці Луганській
      20 листопада , 22:24 Головні новини 20 листопада: повернення кораблів, відкриття мосту у Станиці Луганській
      Ірина Кошанська 941
      Залежний антикорупційний орган, або Про що свідчать записи з кабінету Труби
      20 листопада , 22:00 Залежний антикорупційний орган, або Про що свідчать записи з кабінету Труби
      Артем Овдієнко 854
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук