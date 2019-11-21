Діти їздять у садок на кареті на Рівненщині: фото
Діти з села Вербень на Рівненщині їздять до садочка у саморобній дерев'яній кареті "Сонечко", запряженій кіньми. Усе тому, що в селі немає транспорту, щоб возити малюків до дитсадка.
Спершу карета була казковою, однак з часом і вигляд змінився, і ламатися почала часто, повідомляє видання "Рівненські новини".
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Тому творці карети просять відгукнутися тих, хто може допомогти з ремонтом транспорту.
Про обігрів у кареті нічого не сказано, тож взимку малюки, напевно, добряче мерзнуть / Фото rivnenews.com.ua
Карета "Сонечко" / Фото rivnenews.com.ua
Карету з дітьми возить пара коней / Фото rivnenews.com.ua
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