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      Дети на Херсонщине снимают реалити-шоу о школьной жизни

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      Ученики сельской школы на Херсонщине стали героями реалити-шоу. Они поддержали масштабный проект, который снимают в учебных заведениях по всей стране. Начала его педагог из Прикарпатья Галина Пирин. Автор уверена, что камера поможет школьникам в общении, а еще позволит отвлечь внимание подростков от агрессивных видео избиения, которые все чаще появляются в сети.

      В общем реалити-шоу согласились снять в 17 разных школах. Основной замысел проекта заключается в том, что кино снимают сами дети или педагоги на любительскую технику.

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      Автор идеи учитель английского из Прикарпатья Галина Пирин отметила, что ее инициативу поддержали многие школьники.

      Я рада видеть, что моя идея находит успех в учениках и учителях, и даже те, кто еще не имеют профессиональной техники готовы снимать видео на телефон. Представьте, какие чудеса они смогут творить, когда получат камеры и другое оборудование,
      – сказала Галина Пирин.

      На оператора переквалифицировался десятиклассник Вадим. До этого парень снимал только на мобильный телефон для своего канала в YouTube.

      Оператором став десятикласник Вадим
      Оператором стал десятиклассник Вадим

      Герои реалити-шоу постоянные, а вот лицо, как и сюжет, в каждой серии новые. На Херсонщине снимали о школьной любви. Екатерина играет главную героиню и теперь у нее, как и у настоящей актрисы, две любви – настоящая и киношная.

      На Херсонщині знімають сюжет про шкільне кохання
      На Херсонщине снимают сюжет о школьной любви

      15-минутную серию в школе снимали неделю. Посмотреть реалити-шоу можно на YouTube. Свою серию, по счету третью, школьники уже смонтировали и отправили организаторам проекта. Реалити-шоу продлится до мая.

      ​Головний приз конкурсу – професійна відеоапаратура
      Главный приз конкурса – профессиональная видеоаппаратура

      В финале реалити-шоу среди школ-участниц выберут победителя. Лучшая съемочная группа получит главный приз – профессиональную видеоаппаратуру.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Образование Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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