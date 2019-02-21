Это рекорд: украинский школьник победил в 37 олимпиадах за два месяца

Шестиклассник Андрей Куделя, который учится в киевской гимназии "Консул", всего за 65 дней стал победителем 37 всеукраинских и международных олимпиад. Среди предметов были украинский язык, украинская и мировая литература, история, иностранные языки, информатика, математика.

Достижения украинского вундеркинда внесли в Национальный реестр рекордов, сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. Читайте также: Миллионы просмотров на YouTube: как проходят перерывы в китайских школах Тягу к учебе Андрей имел с детства: в годовалом возрасте уже знал азбуку;

в четыре года свободно читал книги;

в пять лет начал писать собственные книги и делать иллюстрации к ним. Вскоре должна выйти его книга "незнакомцы, или как избежать передряги", проиллюстрированная собственными рисунками парня. Кроме учебы в гимназии, школьник получает знания в Высшей школе Media & Production одного из национальных телеканалов и является слушателем Центра литературного образования.

Андрей Куделя с мамой Марией