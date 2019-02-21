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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Это рекорд: украинский школьник победил в 37 олимпиадах за два месяца

      82 Читати новину українською
      Андрей Куделя
      Андрей Куделя / bigkiev.com.ua

      Шестиклассник Андрей Куделя, который учится в киевской гимназии "Консул", всего за 65 дней стал победителем 37 всеукраинских и международных олимпиад. Среди предметов были украинский язык, украинская и мировая литература, история, иностранные языки, информатика, математика.

      Достижения украинского вундеркинда внесли в Национальный реестр рекордов, сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

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      Тягу к учебе Андрей имел с детства:

      • в годовалом возрасте уже знал азбуку;
      • в четыре года свободно читал книги;
      • в пять лет начал писать собственные книги и делать иллюстрации к ним. Вскоре должна выйти его книга "незнакомцы, или как избежать передряги", проиллюстрированная собственными рисунками парня.

      Кроме учебы в гимназии, школьник получает знания в Высшей школе Media & Production одного из национальных телеканалов и является слушателем Центра литературного образования.


      Андрей Куделя с мамой Марией

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Образование
      Источник: 24 Канал
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