Це рекорд: український школяр переміг в 37 олімпіадах за два місяці

Шестикласник Андрій Куделя, який навчається у київській гімназії "Консул", всього за 65 днів став переможцем 37 всеукраїнських та міжнародних олімпіад. Серед предметів були українська мова, українська та світова літератури, історія, іноземні мови, інформатика, математика.

Досягнення українського вундеркінда внесли у Національний реєстр рекордів, повідомили у прес-службі Київської міської ради. Читайте також: Мільйони переглядів на YouTube: як проходять перерви у китайських школах Потяг до навчання Андрій мав змалку: в однорічному віці уже знав абетку;

у чотири роки вільно читав книжки;

у п’ять років почав писати власні книги та робити ілюстрації до них. Незабаром має вийти його книга "Незнайомці, або Як уникнути халепи", проілюстрована власними малюнками хлопця. Окрім навчання в гімназії, школяр здобуває знання у Вищій школі Media & Production одного з національних телеканалів та є слухачем Центру літературної освіти.

Андрій Куделя з мамою Маріє