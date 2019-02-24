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      Діти на Херсонщині знімають реаліті-шоу про шкільне життя

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      Учні сільської школи на Херсонщині стали героями реаліті-шоу. Вони підтримали масштабний проект, який знімають у навчальних закладах по всій країні. Започаткувала його педагог із Прикарпаття Галина Пирин. Автор впевнена, що камера допоможе школярам у спілкуванні, а ще дозволить відвернути увагу підлітків від агресивних відео побиття, які дедалі частіше з'являються в мережі.

      Загалом реаліті-шоу зголосилися зняти у 17 різних школах. Основний задум проекту полягає в тому, що кіно знімають самі діти або педагоги на аматорську техніку.

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      Авторка ідеї вчитель англійської з Прикарпаття Галина Пирин зазначила, що її ініціативу підтримали багато школярів. 

      Я рада бачити, що моя ідея знаходить успіх в учнях та учителях, і навіть ті хто ще не мають професійної техніки готові знімати відео на телефон. Уявіть, які дива вони зможуть творити, коли отримають камери та інше обладнання,
      – сказала Галина Пирин.

      На оператора перекваліфікувався десятикласник Вадим. До цього хлопець знімав лише на мобільний телефон для свого каналу в YouTube.

      Оператором став десятикласник Вадим
      Оператором став десятикласник Вадим

      Герої реаліті-шоу постійні, а от обличчя, як і сюжет, у кожній серії нові. На Херсонщині знімали про шкільне кохання. Катерина грає головну героїню і тепер у неї, як і у справжньої акторки, два кохання – справжнє і кіношне.

      На Херсонщині знімають сюжет про шкільне кохання
      На Херсонщині знімають сюжет про шкільне кохання

      15-хвилинну серію у школі знімали тиждень. Переглянути реаліті-шоу можна на YouTube. Свою серію, за рахунком третю, школярі вже змонтували й відправили організаторам проекту. Реаліті-шоу триватиме до травня.

      ​Головний приз конкурсу – професійна відеоапаратура
      Головний приз конкурсу – професійна відеоапаратура

      У фіналі реаліті-шоу серед шкіл-учасниць оберуть переможця. Краща знімальна група отримає головний приз – професійну відеоапаратуру. 

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Освіта Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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