Діти на Херсонщині знімають реаліті-шоу про шкільне життя

Учні сільської школи на Херсонщині стали героями реаліті-шоу. Вони підтримали масштабний проект, який знімають у навчальних закладах по всій країні. Започаткувала його педагог із Прикарпаття Галина Пирин. Автор впевнена, що камера допоможе школярам у спілкуванні, а ще дозволить відвернути увагу підлітків від агресивних відео побиття, які дедалі частіше з'являються в мережі.

Загалом реаліті-шоу зголосилися зняти у 17 різних школах. Основний задум проекту полягає в тому, що кіно знімають самі діти або педагоги на аматорську техніку.

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Авторка ідеї вчитель англійської з Прикарпаття Галина Пирин зазначила, що її ініціативу підтримали багато школярів.

Я рада бачити, що моя ідея знаходить успіх в учнях та учителях, і навіть ті хто ще не мають професійної техніки готові знімати відео на телефон. Уявіть, які дива вони зможуть творити, коли отримають камери та інше обладнання,

– сказала Галина Пирин.

На оператора перекваліфікувався десятикласник Вадим. До цього хлопець знімав лише на мобільний телефон для свого каналу в YouTube.



Оператором став десятикласник Вадим

Герої реаліті-шоу постійні, а от обличчя, як і сюжет, у кожній серії нові. На Херсонщині знімали про шкільне кохання. Катерина грає головну героїню і тепер у неї, як і у справжньої акторки, два кохання – справжнє і кіношне.



На Херсонщині знімають сюжет про шкільне кохання

15-хвилинну серію у школі знімали тиждень. Переглянути реаліті-шоу можна на YouTube. Свою серію, за рахунком третю, школярі вже змонтували й відправили організаторам проекту. Реаліті-шоу триватиме до травня.



Головний приз конкурсу – професійна відеоапаратура

У фіналі реаліті-шоу серед шкіл-учасниць оберуть переможця. Краща знімальна група отримає головний приз – професійну відеоапаратуру.