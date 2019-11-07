Дети надеются увидеть отца дома: трогательная история пленного в РФ украинца

227 человек – и это только официальная цифра СБУ. Именно столько людей находятся в плену на Донбассе. 24 канал подготовил серию сюжетов, чтобы напомнить, что за сухими цифрами – живые люди.

Военнопленный Сергей Глондар

Более 1700 дней плена и дочь, которая ни разу не видела отца. История военнослужащего, который остается в тюрьмах боевиков уже пятый год, впечатляет.

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Сестра военнопленного Людмила Глондар перечитывает последнее письмо, которое она получила от брата из плена. "Я никогда даже представить не мог, что переписка с родными в наше время будет такой вожделенной", – написал Сергей. Это было его последнее письмо – уже более года письма от него не приходят.

Спецназовец Сергей Глондар был командирован в зону АТО в 2014 году. В феврале 2015 года сопровождал колонну с ранеными бойцами, которая выходила из Дебальцево за "дорогу жизни". Но на выходе на военных ждала засада террористов. Вместе с собратом Александром Кориньковым Сергей попал в плен.

Маме позвонили и сказали, что его взяли в плен. Они дали ему трубку и он сказал: "Алло, мам, это я и я жив",

– вспомнила сестра пленного Сергея Глондаря.

Дома Сергея ждала жена и маленькая дочь. 16 февраля 2015 года, в день, когда Сергей попал в плен, жена Екатерина пыталась дозвониться до него, чтобы рассказать радостную весть – она беременна во второй раз.



Дети ждут отца дома

С тех пор семья по крупицам собирает информацию о Сергее из видео российских пропагандистов. Ни одной встречи, последний телефонный разговор – в 2016, последнее письмо – год назад. За все время Сергей Глондар и Александр Кориньков прошли от подвалов Донецкого СБУ до колонии в Макеевке.

Они были сразу в здании донецкого СБУ, потом очень долгое время находились в Макеевской колонии, затем они были в донецком СИЗО №5, и вот сейчас уже они находятся в 32 СИЗО в Макеевке,

– сказала Людмила.

В родном Кропивницком и в Киеве за эти годы прошел ряд акций в поддержку заключенных. Родные и волонтеры десятки раз обращались за помощью в администрацию президента и СБУ. Во властных кабинетах обещали, что обязательно освободят ребят. И вот в декабре 2017 года появилась надежда – Сергей в списке на обмен. Однако в последний момент представители ОРДЛО Глоднара из списка исключили. Однако родные не сдаются.



В Кропивнийцьком и Киеве прошли несколько акций в поддержку пленных

Сергея дома ждет мама, жена и двое маленьких зайчат. Анютка, та что меньше, которая родилась, когда он был уже в плену, то она вообще не видя его, не зная, она четко понимает, что у нее есть папа и он приедет и она будет жить с ним,

– добавила сестра военнопленного.

Сегодня внимание родных Сергея приковано к Минскому процессу, ведь именно там решают судьбу пленных. Семья Сергея верит, что он скоро вернется домой.