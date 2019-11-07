01:13
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Дети надеются увидеть отца дома: трогательная история пленного в РФ украинца

      37 Читати новину українською

      227 человек – и это только официальная цифра СБУ. Именно столько людей находятся в плену на Донбассе. 24 канал подготовил серию сюжетов, чтобы напомнить, что за сухими цифрами – живые люди.

      Военнопленный Сергей Глондар

      Более 1700 дней плена и дочь, которая ни разу не видела отца. История военнослужащего, который остается в тюрьмах боевиков уже пятый год, впечатляет.

      Читайте также: Оккупанты выпустили из крымского СИЗО заключенного, испортив его украинский паспорт: фото

      Сестра военнопленного Людмила Глондар перечитывает последнее письмо, которое она получила от брата из плена. "Я никогда даже представить не мог, что переписка с родными в наше время будет такой вожделенной", – написал Сергей. Это было его последнее письмо – уже более года письма от него не приходят.

      Спецназовец Сергей Глондар был командирован в зону АТО в 2014 году. В феврале 2015 года сопровождал колонну с ранеными бойцами, которая выходила из Дебальцево за "дорогу жизни". Но на выходе на военных ждала засада террористов. Вместе с собратом Александром Кориньковым Сергей попал в плен.

      Маме позвонили и сказали, что его взяли в плен. Они дали ему трубку и он сказал: "Алло, мам, это я и я жив",
      – вспомнила сестра пленного Сергея Глондаря.

      Дома Сергея ждала жена и маленькая дочь. 16 февраля 2015 года, в день, когда Сергей попал в плен, жена Екатерина пыталась дозвониться до него, чтобы рассказать радостную весть – она беременна во второй раз.


      Дети ждут отца дома

      С тех пор семья по крупицам собирает информацию о Сергее из видео российских пропагандистов. Ни одной встречи, последний телефонный разговор – в 2016, последнее письмо – год назад. За все время Сергей Глондар и Александр Кориньков прошли от подвалов Донецкого СБУ до колонии в Макеевке.

      Они были сразу в здании донецкого СБУ, потом очень долгое время находились в Макеевской колонии, затем они были в донецком СИЗО №5, и вот сейчас уже они находятся в 32 СИЗО в Макеевке,
      – сказала Людмила.

      В родном Кропивницком и в Киеве за эти годы прошел ряд акций в поддержку заключенных. Родные и волонтеры десятки раз обращались за помощью в администрацию президента и СБУ. Во властных кабинетах обещали, что обязательно освободят ребят. И вот в декабре 2017 года появилась надежда – Сергей в списке на обмен. Однако в последний момент представители ОРДЛО Глоднара из списка исключили. Однако родные не сдаются.


      В Кропивнийцьком и Киеве прошли несколько акций в поддержку пленных

      Сергея дома ждет мама, жена и двое маленьких зайчат. Анютка, та что меньше, которая родилась, когда он был уже в плену, то она вообще не видя его, не зная, она четко понимает, что у нее есть папа и он приедет и она будет жить с ним,
      – добавила сестра военнопленного.

      Сегодня внимание родных Сергея приковано к Минскому процессу, ведь именно там решают судьбу пленных. Семья Сергея верит, что он скоро вернется домой.

      blog_ava
      Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      6 ноября
      1921
      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика
      сегодня , 01:01 Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика
      Анастасія Зазуляк 7
      "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      сегодня , 00:02 "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      Михайло Гема 949
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      6 ноября , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      227
      Главные новости 6 ноября: драка Ляшко с Герусом и визит Зеленского в Харьков
      6 ноября , 22:35 Главные новости 6 ноября: драка Ляшко с Герусом и визит Зеленского в Харьков
      Северин Трач 290
      Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?
      6 ноября , 22:30 Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?
      Іван Яковина 134
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук