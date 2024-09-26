Об этом сообщили мониторинговые каналы и командование Воздушных сил ориентировочно в 10:20. Российские войска второй раз за час подняла в воздух истребители Ми-31 К.

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Всего, по данным мониторинговых каналов, в воздухе находится 3 российских истребителя. В частности, два "Кинжала" летели в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Вскоре в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Также мониторы сообщали о движении "Кинжала" в Коломыю Иванно-Франковской области. По состоянию на 11:05 сообщили, что "ракеты прекратили свое существование".

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Заметим, что это повторная всеукраинская всеукраинская воздушная тревога за сегодня. Во время первой атаки, которая длилась около получаса, сообщали о "Кинжале" курсом на Хмельнитчину. Еще через две хилины – о повторном пуске этой же ракеты.