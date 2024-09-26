Днем 26 сентября Россия подняла в воздух МиГ-31К. По всем регионам объявили воздушную тревогу, передает 24 Канал.
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10:12, 26 сентября
Мониторинговые каналы пишут о взрывах в районе Староконстантинова.
10:11, 26 сентября
Вероятной целью ракет является Хмельницкая область. Об этом пишут мониторинговые каналы.
10:05, 26 сентября
Россия запустила ракеты
Известно, что Россия запустила "Кинжал".
10:04, 26 сентября
Взлетел МиГ-31К. Это носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".
10:03, 26 сентября
В Украине воздушная тревога
По всей Украине объявили воздушную тревогу.