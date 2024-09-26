Днем 26 сентября Россия подняла в воздух МиГ-31К. По всем регионам объявили воздушную тревогу, передает 24 Канал.

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10:12, 26 сентября Мониторинговые каналы пишут о взрывах в районе Староконстантинова.

10:11, 26 сентября Вероятной целью ракет является Хмельницкая область. Об этом пишут мониторинговые каналы.

10:05, 26 сентября Россия запустила ракеты Известно, что Россия запустила "Кинжал".

10:04, 26 сентября Взлетел МиГ-31К. Это носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".