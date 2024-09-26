Вдень 26 вересня Росія підняла в повітря МіГ-31К. По всіх регіонах оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.
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10:12, 26 вересня
Моніторингові канали пишуть про вибухи у районі Старокостянтинова.
10:11, 26 вересня
Ймовірною ціллю ракет є Хмельниччина. Про це пишуть моніторингові канали.
10:05, 26 вересня
Росія запустила ракети
Відомо, що Росія запустила "Кинджал".
10:04, 26 вересня
Злетів МіГ-31К. Це носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал".
10:03, 26 вересня
В Україні повітряна тривога
По всій Україні оголосили повітряну тривогу.