Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в условиях войны выполняют важную миссию – помогают ликвидировать последствия вражеских атак и способствуют эвакуации населения из мест активных обстрелов.
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Дети записали видео для спасателей
Такую благодарность записали детки для спасателей Кировоградщины, которые помогают эвакуировать людей из населенных пунктов, обстрелянных врагом,
– отметили в ГСЧС.
В ведомстве подчеркнули, что Украину никому не удастся победить. Ведь в стране подрастают такие замечательные украинцы и украиночки.
Дети благодарят спасателей: смотрите видео
Напомним, в городе Ирпень Киевской области спасатели активно помогают местному населению добраться до безопасного места. Враг продолжает атаки.
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