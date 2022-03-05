Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в умовах війни виконують важливу місію – допомагають ліквідовувати наслідки ворожих атак та сприяють евакуації населення з місць активних обстрілів.
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Діти записали відео для рятувальників
Ось таку подяку записали дітки для рятувальників Кіровоградщини, які допомагають евакуювати людей з населених пунктів, обстріляних ворогом,
– зазначили в ДСНС.
У відомстві наголосили, що Україну нікому не вдасться перемогти. Адже у країні підростають такі чудові українці й україночки.
Дітки дякують рятувальникам: дивіться відео
Нагадаємо, у місті Ірпінь, що на Київщині, рятувальники активно допомагають місцевому населенню дістатися до безпечного місця. Адже ворог продовжує атаки.
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