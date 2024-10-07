В Староконстантинове есть угроза детонации боеприпасов. Местных просят находиться в безопасности.
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Угроза детонации боеприпасов
В Староконстантинове есть угроза детонации боеприпасов. Поэтому местных жителей просят находиться вблизи укрытий.
В городском совете объяснили, что с 10:00 до 11:00 будут проводить работы по обезвреживанию непригодных к использованию боеприпасов. Поэтому там могут быть взрывы, однако они не связаны с вражескими обстрелами.
Об этом также написали в местных группах в фейсбуке.
В Староконстантинове могут быть взрывы / Скриншот 24 Канала
Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью. Обезвреживание непригодных боеприпасов также может представлять потенциальную опасность.