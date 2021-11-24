В детсадах кровати греют бутылками с водой: на Кировоградщине люди мерзнут без отопления
Источник:ТСН
В Светловодске Кировоградской области люди протестуют из-за отсутствия отопления в домах, детсадах и школах. Через старые сети тепло не доходит до зданий.
К сожалению, жители 40-тысячного города уже не впервые мерзнут. Поэтому и выходят на протесты.
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В Светловодске люди мерзнут без отопления
Без отопления в Светловодске, что на Кировоградщине, находятся дома, детские сады и школы. Ученики вынуждены учиться дистанционно или имеют сокращенные занятия. В детсадах кровати детям греют бутылками с горячей водой.
В то же время котельные работают, но тепло до домов не доходит из-за многочисленных порывов в сетях.
Люди протестуют, мэр обещает решить вопрос
В связи с критической ситуацией с подачей тепла 23 ноября местные жители решили перекрыть движение транспорта по центральной улице города.
К протестующим приехал городской глава Андрей Малицкий. Он попросил прекратить акцию и пообещал решить проблему с отоплением в ближайшие дни.
Чтобы у нас не происходило этих гидроударов, после которых поочередно лопает уже во внутренних сетях, а тогда спускается система, проседает котельная. Сейчас эта работа проводится,
– заверил Малицкий.
В области говорят о необходимости обновления сетей
При этом областная власть убеждена, что в Светловодске уже давно надо построить модульные котельные и проложить новые трубопроводы, ведь старые сгнили.Обратите внимание! В селе Банилов, что в Черновицкой области, утром 22 ноября десятки людей перекрыли дорогу. Они требовали отремонтировать газопровод "Джуров – Банилов", который еще в 2020 году разрушил паводок. Из-за этого в домах людей нет газа.