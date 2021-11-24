В детсадах кровати греют бутылками с водой: на Кировоградщине люди мерзнут без отопления

В Светловодске Кировоградской области люди протестуют из-за отсутствия отопления в домах, детсадах и школах. Через старые сети тепло не доходит до зданий.

К сожалению, жители 40-тысячного города уже не впервые мерзнут. Поэтому и выходят на протесты.

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В Светловодске люди мерзнут без отопления

Без отопления в Светловодске, что на Кировоградщине, находятся дома, детские сады и школы. Ученики вынуждены учиться дистанционно или имеют сокращенные занятия. В детсадах кровати детям греют бутылками с горячей водой.

В то же время котельные работают, но тепло до домов не доходит из-за многочисленных порывов в сетях.

Люди протестуют, мэр обещает решить вопрос

В связи с критической ситуацией с подачей тепла 23 ноября местные жители решили перекрыть движение транспорта по центральной улице города.

К протестующим приехал городской глава Андрей Малицкий. Он попросил прекратить акцию и пообещал решить проблему с отоплением в ближайшие дни.

Чтобы у нас не происходило этих гидроударов, после которых поочередно лопает уже во внутренних сетях, а тогда спускается система, проседает котельная. Сейчас эта работа проводится,

– заверил Малицкий.

В области говорят о необходимости обновления сетей

При этом областная власть убеждена, что в Светловодске уже давно надо построить модульные котельные и проложить новые трубопроводы, ведь старые сгнили.