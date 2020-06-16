Ситуация с коронавирусом в Украине пока не позволяет открыть детские оздоровительные лагеря. В случае улучшения эпидемиологической ситуации, решение пересмотрят и разрешат возобновить работу лагерей с 1 июля.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Кабмина.

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Почему лагеря пока не открывают

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что необходимость оздоровить этим летом более 1,2 миллиона детей есть, но напряженная ситуация пока не позволяет.

Среди причин министр выделил:

Возможные вспышки в детских лагерях других инфекционных болезней , в том числе кишечных. В таком случае детей будут доставлять в инфекционные больницы, где лечат больных коронавирусом.

, в том числе кишечных. В таком случае детей будут доставлять в инфекционные больницы, где лечат больных коронавирусом. Дети из разных регионов. Поскольку эпидемиологическая ситуация в областях очень отличается, то постоянные переезды детей из одного региона в другой будут способствовать распространению коронавируса.

Поскольку эпидемиологическая ситуация в областях очень отличается, то постоянные переезды детей из одного региона в другой будут способствовать распространению коронавируса. Недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм в лагерях.

Когда лагеря откроют

По словам Степанова, сейчас надо отследить эпидемическую ситуацию. 22 июня решение могут пересмотреть. В таком случае, детские лагеря откроют с 1 июля, но не быстрее.