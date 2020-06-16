Ситуація з коронавірусом в Україні наразі не дозволяє відкрити дитячі оздоровчі табори. У випадку покращення епідеміологічної ситуації, рішення переглянуть і дозволять відновити роботу таборів з 1 липня.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомила пресслужба Кабміну.

Зверніть увагу Робота дитячих таборів і пандемія COVID-19: що пропонує Зеленський

Чому табори не відкривають

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 мільйона дітей є, але напружена ситуація поки не дозволяє.

Серед причин міністр виділив:

Можливі спалахи в дитячих таборах інших інфекційних хвороб , в тому числі кишкових. У такому випадку дітей доставлятимуть в інфекційні лікарні, де лікують хворих на коронавірус.

, в тому числі кишкових. У такому випадку дітей доставлятимуть в інфекційні лікарні, де лікують хворих на коронавірус. Діти з різних регіонів . Оскільки епідеміологічна ситуація в областях дуже різна, то постійні переїзди дітей з одного регіону в інший сприятимуть поширенню коронавірусу.

. Оскільки епідеміологічна ситуація в областях дуже різна, то постійні переїзди дітей з одного регіону в інший сприятимуть поширенню коронавірусу. Недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм у таборах.

Коли табори відкриють

За словами Степанова, наразі треба відстежити епідемічну ситуацію. 22 червня рішення можуть переглянути. У такому випадку, дитячі табори відкриють з 1 липня, але не швидше.