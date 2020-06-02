Уже несколько лет оккупанты беспощадно обстреливают прифронтовой хутор Вольный, что на Луганщине. Большинство жильцов оттуда выехали, однако 6-летняя Олеся и 12-летняя Мариана с родителями остались. Украинские военные решили им поднять настроение и сделали хороший сюрприз.

Украинские военнослужащие приехали к девушкам с подарками. Больше всего удивилась семиклассница Марианна, ведь, по ее словам, больше привыкла к свисту пуль, чем к подаркам. В воскресенье, 31 мая, ей пришлось прятаться в укрытии. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

К слову С начала года на Донбассе пострадали столько детей, сколько за весь 2019 год: данные ОП

"Сильно стреляли. Папа сказал идти в подвал, потому что могло ударить сильно", – вспомнила Марианна.

Девочка ездила в школу в соседнее Золотое-2. Но из-за карантина обучение превратилось в настоящее испытание. Интернет из-за постоянных выстрелов работает с перебоями.



Военные приехали с подарками к девушкам / Скриншот с видео

"Когда я звонила учительнице и говорила, что у нас не работает какая-то программа, она мне сказала: "наймите людей и пусть вам сделают". А я говорю, что живу в таком месте и ко мне не всегда могут приехать", – пояснила мама Марианны Олеся.

Порадовали и подарками меньшую сестренку первоклашку Олесю, которая во время учебного года живет у старшей сестры в Лисичанске. Там ходит и в школу. Однако карантин заставил девочку вернуться к родителям на хутор. Здесь, говорит Олеся, сосредоточиться на учебе мешают обстрелы.

"Хата трясется, летают разные светящиеся штучки", – сказала маленькая жительница хутора Олеся.



Подарки для первоклассницы Олеси / Скриншот из видео

До войны на хуторе проживало примерно 20 детей. После того, как в 2018 году оккупанты заняли 2 улицы, большинство жителей покинули дома. Сейчас там остались в основном пенсионеры, которые мечтают, что наконец закончится война, внуки вернутся домой, и в Вольном будет звучать не свист пуль, а детский смех.