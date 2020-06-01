Более 400 тысяч детей живут под постоянными обстрелами на Востоке Украины. В целом с начала 2020 года от обстрелов на Донбассе пострадали 10 детей.

Поколение украинских детей на Донбассе растет под взрывы снарядов. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в фейсбуке.

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Ермак подчеркнул, что Украина постоянно требует прекращения обстрелов, ускорения разведения войск и разминирования.

Также в Офисе Президента добавили, что помощь беднейшим семьям – не менее важная задача украинской власти.

Дети больше всего страдают от мирового экономического кризиса, которая началась с распространением пандемии и введением карантина. По расчетам Детского фонда ООН, в Украине почти каждая вторая семья с детьми попадет в тяжелое финансовое положение,

– написал Ермак.

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Вследствие обстрелов в оккупированном Донбассе только в мае были ранены 6 детей. Дома, где дети проживают вместе с родителями, попали под огонь еще в первую неделю месяца.

Подчеркиваем, что с начала 2020 года жертвами обстрелов стали 10 детей, столько же были травмированы за весь 2019 год.