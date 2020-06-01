Понад 400 тисяч дітей живуть під постійними обстрілами на Сході України. Загалом з початку 2020 року від обстрілів на Донбасі постраждали 10 дітей.

Покоління українських дітей на Донбасі росте під вибухи снарядів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у фейсбуці.

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Єрмак наголосив, що Україна постійно вимагає припинення обстрілів, прискорення розведення військ та розмінування.

Також в Офісі Президента додали, що допомога найбіднішим сім'ям – не менш важливе завдання української влади.

Діти найбільше страждають від світової економічної кризи, яка розпочалася із поширенням пандемії та запровадженням карантину. За розрахунками Дитячого фонду ООН, в Україні майже кожна друга сім'я з дітьми потрапить у важке фінансове становище,

– написав Єрмак.

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Внаслідок обстрілів на окупованому Донбасі лише у травні були поранені 6 дітей. Будинки, де малеча проживає разом із батьками, потрапили під вогонь ще у перший тиждень місяця.

Наголошуємо, що від початку 2020 року жертвами обстрілів стали 10 дітей, стільки ж були травмовані за весь 2019 рік.