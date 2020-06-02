Вже кілька років окупанти нещадно гатять по прифронтовому хуторі Вільний, що на Луганщині. Більшість мешканців звідти виїхали, однак 6-річна Олеся та 12-річна Маріана із батьками залишилися. Через це українські військові вирішили їм підняти настрій та зробили гарний сюрприз.

Українські військовослужбовці приїхали до дівчат з подарунками. Найбільше здивувалась семикласниця Маріанна, адже, за її словами, більше звикла до свисту куль, ніж до подарунків. У неділю, 31 травня, їй довелося ховатися в укритті. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

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"Сильно стріляли. Тато сказав йти в підвал, бо могло вдарити сильно", – пригадала Маріанна.

Дівчинка їздила в школу в сусіднє Золоте-2. Але через карантин навчання перетворилось на справжнє випробування. Інтернет через постійні постріли працює із перебоями.



Військові приїхали з подарунками до дівчат / Скриншот з відео

"Коли я дзвонила вчительці і говорила, що у нас не працює якась програма, вона мені сказала: "найміть людей і нехай вам зроблять". А я кажу, що живу в такому місці і до мене не завжди можуть приїхати", – пояснила мама Маріанни Олеся.

Потішили й подарунками меншу сестричку першокласницю Олесю, яка під час навчального року живе у старшої сестри у Лисичанську. Там ходить й до школи. Однак карантин змусив дівчинку повернутись до батьків на хутір. Тут, каже Олеся, зосередитись на навчанні заважають обстріли.

"Хата труситься, літають різні штучки, що світяться", – сказала маленька мешканка хутору Олеся.



Подарунки для першокласниці Олесі / Скриншот з відео

До війни на хуторі мешкало приблизно 20 дітей. Після того, як у 2018 році окупанти зайняли 2 вулиці, більшість мешканців покинути домівки. Зараз там залишились здебільшого пенсіонери, які мріють, що врешті закінчиться війна, онуки повернуться додому, й у Вільному лунатиме не свист куль, а дитячий сміх.