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      Deutsche Bahn и Украина: может ли немецкая компания спасти Укрзализныцю

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      Deutsche Bahn будет передавать опыт УЗ / 24 канал

      Накануне Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии – Deutsche Bahn. И здесь мнения экспертов разделились: "зрада" это или, все же, "перемога"? Рассказываем, о чем этот документ и какова его роль в реформе Укрзализныци.

      Что известно о меморандуме?

      22 января во время экономического форума в Давосе Министерство инфраструктуры Украины и компания Deutsche Bahn подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развития Укрзализныци.

      Согласно документу, Deutsche Bahn будет передавать опыт и практики Укрзализныци, а также – будет происходить обсуждение возможных решений "по повышению эффективности железнодорожных перевозок в Украине и применению лучших управленческих практик".

      Читайте полный текст соглашения о развитии:

      Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в свою очередь отметил, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в процессе реформирования УЗ. В частности, в вопросах развития пассажирских и грузовых перевозок, что, по мнению Криклия, увеличит транзитный потенциал Украины. Однако он не исключает других форматов сотрудничества в будущем.

      Что говорят эксперты?

      Специалистов, предсказуемо, смутил тезис Алексея Гончарука о "передаче УЗ в управление Deutsche Bahn на 10 лет". Однако какие-либо прогнозы, пока нет договора с четкими условиями сотрудничества двух компаний, делать рано.

      Так, директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего и глава ОО "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстер в комментарии 24 каналу назвал "абсолютной глупостью" идею о сдаче в управление другой стране актива, по которому идет 65% всех грузов Украины.

      Давайте возьмем во Франции в концессию Эйфелеву башню? Так же как Эйфелева башня – символ Парижа, Укрзализныця – символ транспортной инфраструктуры Украины. Поэтому сдать ее другому государству – абсурд. Как вы думаете, чьи интересы будет защищать Deutsche Bahn? Ответ на этот вопрос – в названии компании. А нам нужно, чтобы она была прежде всего заинтересована в интересах Украины,
      – объяснил эксперт.

      Он добавил: от того, как работает УЗ, зависит успешность всей транспортной инфраструктуры Украины. В частности, успешность индустрии, экспорта зерновых, экспорта руды, импорта удобрений и тому подобное. Не стоит забывать и о стратегическом значении УЗ – она ​​не только осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, но и периодически возит танки и военную технику на фронт.

      Для того, чтобы побороть коррупцию, не надо сдавать компанию в долгосрочную аренду иностранным гражданам. Нужно просто начать сажать людей в тюрьму. Тогда чиновники перестанут брать взятки – они будут бояться,
      – резюмировал Шульмейстером.

      Детали: За "Укрзализныцю" возьмутся немецкие специалисты: что изменится в компании – заявление Гончарука

      Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в комментарии 24 каналу отметил, что, по сути этот меморандум – это так называемый non-binding document, который не обязывает ни одну сторону к определенным действиям. И в этом случае, говорить, откуда взяли число 10 лет, невозможно. Поскольку даже нет понимания, что именно имел в виду украинский премьер под словом "управление".

      Однако ожидать инвестиций, как некоторые говорят, однозначно не стоит. Потому что Deutsche Bahn – это государственная компания, которая получает сама огромные дотации от правительства Германии. А последнее не является благотворительной организацией, которая бы выдавала деньги еще и на развитие зарубежных компаний,
      – отмечает эксперт.

      Хотя и в Deutsche Bahn уже отметили, что готовы оказывать консультационные услуги, по словам Александра Кавы, здесь стоит упомянуть лыжного инструктора, который подписывал договор на строительство LNG-терминала с Владиславом Каськивым. Мы видим, что по сути похожие модели начал использовать и действующее правительство.

      Как это комментируют в Deutsche Bahn?

      В компании в ответ на запрос DW отметили, что не планируют брать в управление Укрзализныцю. По информации немецкой стороны, в "предварительном соглашении", подписанном 22 января, говорится лишь консультации и поддержке в предпринимательских и технических вопросах.

      Известно также, что в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Он подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с Укрзализныцей.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Укрзализниця Железная дорога Алексей Гончарук Статьи Публикации
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