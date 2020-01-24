Deutsche Bahn и Украина: может ли немецкая компания спасти Укрзализныцю
Накануне Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии – Deutsche Bahn. И здесь мнения экспертов разделились: "зрада" это или, все же, "перемога"? Рассказываем, о чем этот документ и какова его роль в реформе Укрзализныци.
Что известно о меморандуме?
22 января во время экономического форума в Давосе Министерство инфраструктуры Украины и компания Deutsche Bahn подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развития Укрзализныци.
Согласно документу, Deutsche Bahn будет передавать опыт и практики Укрзализныци, а также – будет происходить обсуждение возможных решений "по повышению эффективности железнодорожных перевозок в Украине и применению лучших управленческих практик".
Читайте полный текст соглашения о развитии:
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в свою очередь отметил, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в процессе реформирования УЗ. В частности, в вопросах развития пассажирских и грузовых перевозок, что, по мнению Криклия, увеличит транзитный потенциал Украины. Однако он не исключает других форматов сотрудничества в будущем.
Что говорят эксперты?
Специалистов, предсказуемо, смутил тезис Алексея Гончарука о "передаче УЗ в управление Deutsche Bahn на 10 лет". Однако какие-либо прогнозы, пока нет договора с четкими условиями сотрудничества двух компаний, делать рано.
Так, директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего и глава ОО "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстер в комментарии 24 каналу назвал "абсолютной глупостью" идею о сдаче в управление другой стране актива, по которому идет 65% всех грузов Украины.
Давайте возьмем во Франции в концессию Эйфелеву башню? Так же как Эйфелева башня – символ Парижа, Укрзализныця – символ транспортной инфраструктуры Украины. Поэтому сдать ее другому государству – абсурд. Как вы думаете, чьи интересы будет защищать Deutsche Bahn? Ответ на этот вопрос – в названии компании. А нам нужно, чтобы она была прежде всего заинтересована в интересах Украины,
– объяснил эксперт.
Он добавил: от того, как работает УЗ, зависит успешность всей транспортной инфраструктуры Украины. В частности, успешность индустрии, экспорта зерновых, экспорта руды, импорта удобрений и тому подобное. Не стоит забывать и о стратегическом значении УЗ – она не только осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, но и периодически возит танки и военную технику на фронт.
Для того, чтобы побороть коррупцию, не надо сдавать компанию в долгосрочную аренду иностранным гражданам. Нужно просто начать сажать людей в тюрьму. Тогда чиновники перестанут брать взятки – они будут бояться,
– резюмировал Шульмейстером.
Детали: За "Укрзализныцю" возьмутся немецкие специалисты: что изменится в компании – заявление Гончарука
Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в комментарии 24 каналу отметил, что, по сути этот меморандум – это так называемый non-binding document, который не обязывает ни одну сторону к определенным действиям. И в этом случае, говорить, откуда взяли число 10 лет, невозможно. Поскольку даже нет понимания, что именно имел в виду украинский премьер под словом "управление".
Однако ожидать инвестиций, как некоторые говорят, однозначно не стоит. Потому что Deutsche Bahn – это государственная компания, которая получает сама огромные дотации от правительства Германии. А последнее не является благотворительной организацией, которая бы выдавала деньги еще и на развитие зарубежных компаний,
– отмечает эксперт.
Хотя и в Deutsche Bahn уже отметили, что готовы оказывать консультационные услуги, по словам Александра Кавы, здесь стоит упомянуть лыжного инструктора, который подписывал договор на строительство LNG-терминала с Владиславом Каськивым. Мы видим, что по сути похожие модели начал использовать и действующее правительство.
Как это комментируют в Deutsche Bahn?
В компании в ответ на запрос DW отметили, что не планируют брать в управление Укрзализныцю. По информации немецкой стороны, в "предварительном соглашении", подписанном 22 января, говорится лишь консультации и поддержке в предпринимательских и технических вопросах.
Известно также, что в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Он подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с Укрзализныцей.