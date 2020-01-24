Deutsche Bahn та Україна: чи може німецька компанія врятувати Укрзалізницю

Напередодні Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" із найбільшим залізничним оператором Німеччини – Deutsche Bahn. І тут думки експертів розділилися: "зрада" це чи, все ж, "перемога"? Розповідаємо, про що цей документ і яка його роль у реформі Укрзалізниці.

Що відомо про меморандум?

22 січня під час економічного форуму у Давосі Міністерство інфраструктури України і компанія Deutsche Bahn підписали меморандум щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку Укрзалізниці.

Згідно з документом, Deutsche Bahn передаватиме досвід та практики Укрзалізниці, а також – відбуватиметься обговорення можливих рішень "щодо підвищення ефективності залізничних перевезень в Україні й застосування найкращих управлінських практик".

Читайте повний текст угоди про розвиток:

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук назвав це однією з найголовніших новин дня.

За його словами, цей альянс є логічним продовженням Плану реструктуризації Укрзалізниці, який анонсував Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

Упевнений, що застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні… Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці,

– пише Гончарук.

Формат співпраці передбачає, що Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею. А німецькі фахівці будуть працювати над реформуванням управлінських механізмів підприємства. Тож про продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта не йдеться.

Водночас під час українського сніданку у Давосі Гончарук заявив, що уряд хоче передати "німцям на 10 років в управління Укрзалізницю".

Виступ Гончарука на форумі у Давосі: відео

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій своєю чергою зазначив, що фахівці Deutsche Bahn будуть радниками у процесі реформування УЗ. Зокрема, у питаннях щодо розвитку пасажирських і вантажних перевезень, що, на думку Криклія, збільшить транзитний потенціал України. Проте він не виключає інших форматів співпраці в майбутньому.

Що кажуть експерти?

Фахівців, передбачувано, збентежила теза Олексія Гончарука про "передачу УЗ в управління Deutsche Bahn на 10 років". Однак будь-які прогнози, допоки немає договору з чіткими умовами співпраці двох компаній, робити зарано.

Так, директор програми "Інфраструктура" Українського інституту майбутнього та голова ГО "Інфраструктурна рада" Володимир Шульмейстер у коментарі 24 каналу назвав "абсолютною дурістю" ідею про здачу в управління іншій країні активу, яким іде 65% всіх вантажів України.

Давайте візьмемо у Франції в концесію Ейфелеву вежу? Так само як Ейфелева вежа – символ Парижа, Укрзалізниця – символ транспортної інфраструктури України. Тому здати її іншій державі – абсурд. Як ви думаєте, чиї інтереси буде захищати Deutsche Bahn? Відповідь на це питання – у назві компанії. А нам потрібно, щоб вона була передусім зацікавлена ​​в інтересах України,

– пояснив експерт.

Він додав: від того, як працює УЗ, залежить успішність всієї транспортної інфраструктури України. Зокрема, успішність індустрії, експорту зернових, експорту руди, імпорту добрив тощо. Не варто забувати і про стратегічне значення УЗ – вона не лише здійснює вантажні та пасажирські перевезення, але й періодично возить танки та військову техніку на фронт.

Для того, щоб побороти корупцію, не треба здавати компанію в довгострокову оренду іноземним громадянам. Потрібно просто почати садити людей у ​​в'язницю. Тоді чиновники перестануть брати хабарі – вони будуть боятися,

– резюмував Шульмейстер.

Деталі: За Укрзалізницю візьмуться німецькі фахівці: що зміниться в компанії – заява Гончарука

Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава у коментарі 24 каналу зазначив, що, по суті цей меморандум – це так званий non-binding document, який не зобов'язує жодну сторону до певних дій. І, у цьому випадку, говорити, звідки взяли число 10 років, неможливо. Оскільки навіть немає розуміння, що саме мав на увазі український прем’єр під словом "управління".

Однак очікувати на інвестиції, як дехто каже, однозначно не варто. Тому що Deutsche Bahn – це державна компанія, яка отримує сама величезні дотації від уряду Німеччини. А останній не є благодійною організацією, яка б видавала гроші ще й на розвиток закордонних компаній,

– зазначає експерт.

Хоч і у Deutsche Bahn уже зазначили, що готові надавати консультаційні послуги, за словами Олександра Кави, тут варто згадати про лижного інструктора, який підписував договір на будівництво LNG-терміналу з Владиславом Каськівим. Ми бачимо, що по суті схожі моделі почав використовувати і чинний уряд.

Як це коментують у Deutsche Bahn?

У компанії у відповідь на запит DW зазначили, що не планують брати в управління Укрзалізницю. За інформацією німецької сторони, у "попередній угоді", підписаній 22 січня, йдеться лише консультації і підтримку в підприємницьких і технічних питаннях.

Відомо також, що на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла. Він підпише з представниками українського уряду Меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з Укрзалізницею.