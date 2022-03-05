Этот инцидент является девятым раундом испытаний Пхеньяном с начала 2022 года, последний – 27 февраля. Об этом сообщают южнокорейские военнослужащие.

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В свою очередь в правительстве Японии информируют, что баллистическая ракета упала за пределы исключительной экономической зоны страны. В то же время нет никаких сведений о повреждениях.

Напомним, что когда Северная Корея в сентябре 2021 года запустила баллистическую ракету в Японское море, тонда в японском государстве подчеркнули, что действия КНДР являются угрозой для мира.

В октябре 2021 года две ракеты

В октябре 2021 года Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал действия КНДР как чрезвычайно досадные.

Тогда информацию о ракетных испытаниях Северной Кореи также подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

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